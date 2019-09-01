РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В подмосковных Люберцах 7 сентября пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города, жителям представят вертолетное шоу, квесты, мастер-классы и выставку ретроавтомобилей, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В этом году подмосковным Люберцам исполняется 396 лет. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города и городского округа Люберцы, пройдут 7 сентября», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что развлекательная программа придется по душе жителям любого возраста. Праздничные гуляния стартуют в 10:00.

«Одним из ярких событий станет вертолетное шоу «Воздушная мощь России». Винтокрылые машины от ОАО «Вертолеты России» пролетят над городом, исполнив стремительные виражи», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах будет выставка ретро-автомобилей «Люберцы – мир автотранспорта». Экспозицию старинных автомобилей откроют на территории дворца спорта «Триумф».

«Выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, фотозоны, увлекательные квесты и флешмобы – все это и многое другое ожидает люберчан и многочисленных гостей по случаю дня рождения города и округа», - уточнил глава Люберец.

В 21:00 в городском округе прогремит праздничный салют.