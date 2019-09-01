РИАМО - 1 сен. Из-за сокращения светового дня Московский зоопарк теперь открыт с 07:30 до 21:00, рабочий день зоосада сократился на час, это обусловлено особыми потребностями тех животных, которые готовятся к зимней спячке, теперь они менее активны и нуждаются в покое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Осень — особый период в жизни обитателей зоопарка. В природе для многих видов она является переходной порой, когда животным важно успеть сделать запасы и найти подходящее укрытие. К осени также должны полностью окрепнуть рожденные весной и летом детеныши. Взрослым нужно научить их самостоятельно добывать корм и правильно вести себя, чтобы выжить. Обитателям зоопарка, безусловно, не приходится думать о том, как прокормиться. Однако и им нужен покой во время переходного периода», — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, первыми приближение холодов уже почувствовали сурки. Самец Арчи и две самки Сара и Нагайна усиленно отъедаются. Им нужно накопить достаточно запасов, чтобы провести в спячке от четырех до шести месяцев. Обычно к тому моменту, когда будет пора засыпать, сурки набирают от 1 до 2,5 килограммов. По прогнозам зоологов, сурки погрузятся в спячку в сентябре. В прошлом году Сара и Нагайна уснули в последние дни августа, а Арчи последовал их примеру через две недели.

Также заранее начали готовиться к спячке гималайские медведи и бурая медведица Роза. Сейчас в их рационе много свежих овощей и фруктов. Роза особое предпочтение отдает дыням, меду и сухофруктам, а ее гималайские сородичи больше всего любят виноград. Пока медведи активны, но с наступлением первых холодов они будут чаще отдыхать, готовить свои искусственные берлоги для сна и постепенно отказываться от еды.

За две недели до предполагаемого дня наступления спячки киперы начнут сокращать размер их порций. Если осень будет теплой и солнечной, медведи будут бодрствовать до ноября, а если быстро похолодает, то они могут уснуть уже в октябре.

Первых «постояльцев» начал принимать центр реабилитации и зимней передержки рукокрылых. Жители столицы и ближнего Подмосковья уже привозят специалистам рыжих вечерниц, двухцветных кожанов и других летучих мышей. Сначала зверьков взвешивают и оценивают их общее состояние. Если у животного недостаточный вес, его докармливают и только затем погружают в спячку.

«Для летучих мышей северных широт, питающихся насекомыми, зимнее время — тяжелый период. Любые нарушения процесса спячки для рукокрылых смертельно опасны. Если место для спячки выбрано зверьком неудачно, то такая особь погибнет. Поэтому так важно помочь животным пережить зиму», - добавила Акулова.

С наступлением осени многие обитатели зоопарка покинут открытые летние вольеры и переедут в зимние в помещениях с оптимальной температурой. Так, уже к середине сентября в теплый вольер отправится карликовый бегемот Ксюша. Бегемоты очень чувствительны к холодам, и даже сквозняк может стать причиной проблем со здоровьем. Также скоро в закрытые вольеры переедут кафрские рогатые вороны, в том числе и трое птенцов, которые вылупились этой весной.

Ближе к концу сентября вольерами обменяются пингвины. Так, пингвины Гумбольдта переедут из наружного вольера во внутренний, а их место займут папуанские пингвины, которые чувствуют себя более комфортно именно в холодное время года. В дикой природе их естественная среда обитания — субантарктические острова, где достаточно суровый климат.

Последними из птиц в зимний вольер переберутся красные и розовые фламинго. Они будут гулять на большом пруду до первых заморозков.

Пока температура не опустится ниже плюс 7 градусов, на свежем воздухе продолжат гулять азиатские слоны. Двухгодовалый слоненок Филимон все еще не спешит закрывать купальный сезон и с энтузиазмом ныряет в бассейн. А его сородичи в воду заходят все реже.

И если одни обитатели зоопарка перебираются в теплые вольеры, то другие меняют летний мех на более плотный и теплый. Сейчас обзаводятся густой шерстью овцебыки, песцы, волки, амурские тигры, рыси, манул. Уже в ноябре этот дикий кот будет демонстрировать свою роскошную пушистую шубку. А пока идет процесс осенней линьки, все эти звери нуждаются в покое.

Московский зоопарк является старейшим в России. В нем насчитывается более 10 тысяч обитателей. Он помогает сохранить и приумножить популяцию более 1200 видов животных.