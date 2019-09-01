РИАМО - 1 сен. Скончался тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

Малинский посвятил свою жизнь спорту, был личным тренером чемпиона, бронзового призера Паралимпийских игр Азата Карачурина, серебряного, трехкратного бронзового призера Паралимпийских игр Марты Зайнуллиной и двухкратного бронзового призера Паралимпийских игр Александра Давидовича.

«Он был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения», - говорится в сообщении.