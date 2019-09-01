РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 сен. Фестиваль «Угрешский сувенир» впервые прошел в подмосковном Дзержинском, его планируют также провести в 2020 году, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

Фестиваль народного творчества «Угрешский сувенир» впервые прошел в Дзержинском 31 августа.

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«Жителей было много. И верю, этот день они будут с теплотой вспоминать в промозглом ноябре. А в следующем году обязательно повторим (фестиваль - ред.)», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что на фестивале прошли мастер-классы, аниматорская программа, русские народные игры. Также состоялся концерт с участием исполнительницы русских народных песен, народной артистки России Надежды Крыгиной.