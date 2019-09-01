РИАМО - 1 сен. Два человека погибли при падении летательного аппарата автожир в городском округе Долгопрудный, летательный аппарат подняли на берег в результате поисково-спасательной операции, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 19:05 31 августа от очевидца диспетчеру ЕДДС городского округа Долгопрудный поступило сообщение о падении летательного аппарата. По предварительной информации, автожир задел провода линии ЛЭП, после чего совершил жесткую посадку в реку Клязьма в городском округе Долгопрудный.

«По прибытию к месту пожарного подразделения, визуально, летательного аппарата «Автожир» не наблюдалось. На месте обнаружены оборванные линии ЛЭП. Факт падения подтвердился видеороликом от очевидцев. <...> Погибло два человека (тела подняты)», - говорится в сообщении.

В данный момент проводятся следственные мероприятия для того, чтобы установить причину случившегося.

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