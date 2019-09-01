РИАМО - 1 сен. Работы на месте падения легкомоторного самолета в подмосковном округе Клин завершили, все части убраны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

31 августа в результате жесткой посадки легкомоторного двухместного самолета «Элетар Сигма 4» в районе деревни Минино городского округа Клин пострадало два человека. Пилот самолета от полученных травм скончался. Девочка 12-ти лет с многочисленными переломами была доставлена в городскую больницу города Клин, где ее перевели в реанимацию. В результате операции врачам удалось остановить внутреннее кровотечение.

«В 22:00 все части самолета убраны с места падения в крытый ангар. Все работы на месте завершены», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали представители МЧС, следственного комитета на транспорте, прокуратуры, администрации. В результате проверки следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование продолжается.