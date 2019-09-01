РИАМО - 1 сен. Молодежный фестиваль «PROЛето», состоявшийся 31 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, объединил свыше 40 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Участники праздника, посвященного окончанию лета, получили заряд бодрости на концерте и семи спортивных площадках, подготовленных Российским союзом молодежи.

«Хедлайнером музыкальной программы стал популярный американский музыкант, автор и актер Джейсон Деруло (Jason Desrouleaux). Он выпустил первую композицию в 2009 году, и за 10 лет стал пятикратным победителем в номинации BMI Pop Awards, завоевал три молодежных награды Teen Choice Awards, получил множество международных премий, в том числе MTV Video Music, MTV Europe Music, MOBO, титул «Композитор года 2011», - говорится в сообщении.

Выступили и российские исполнители Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, Sabi Miss, Кристина Си, группа «Дискотека Авария». Порадовали зрителей своими концертными номерами победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ, артист лейбла Black Star Ternovoy, танцевальные коллективы проекта «PROТанцы» Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, резидент проекта Comedy Club на ТНТ Евгений Синяков, комик шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян.

Российский союз молодежи также подготовил насыщенную спортивную программу в рамках фестиваля. Любители активного образа жизни встретились на соревнованиях по сапборду, паркуру, футболу. Во время показательных выступлений по хайлайну спортсмены ходили по стропе длиной 350 метров, натянутой на высоте 40 метров между двумя подъемными кранами.

На площадке для слэклайна все желающие смогли попробовать себя в качестве канатоходца. Большой интерес вызвали шоу BMX'еров, мастер-классы по SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту, панна-футболу.