РИАМО - 1 сен. Итоги прошедшего лета в Москве показывают, что средняя температура была на 0,53 градуса выше климатической нормы, а выпавшие осадки оказались меньше нормы за сезон, сообщается на сайте «Метеовести».

«Лето 2019 года в столице еще раз напомнило, что погода – вещь очень субъективная. Большинству из нас оно запомнится холодным и дождливым. Однако метеорологическая статистика говорит об обратном: лето-2019 было теплым и относительно сухим. Средняя температура ушедшего лета в Москве составила 17,6 градуса, что на 0,53 градуса превышает климатическую норму», - говорится в сообщении

Холоднее всего за лето было 5 августа, когда столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до плюс 6,7 градуса, а самым теплым днем лета стало 9 июня, тогда воздух в столице прогрелся до плюс 31,2 градуса. При этом дней с максимальной температурой воздуха плюс 30,0 градусов и выше за лето было всего шесть, и все они наблюдались в июне.

«Осадков за сезон выпало 196 миллиметров, при норме в 246 миллиметров. Недобор по дождям был отмечен в каждом из трех летних месяцев. Наиболее заметным он оказался в августе, когда в осадкомеры метеорологов попало лишь 75% от месячной нормы», - уточняется в материале.

Но при общем недоборе осадков, количество дней с дождями увеличилось почти на 30%. При норме в 33 их оказалось 42.

«Вот такое противоречивое лето пережили жители и гости столицы в 2019 году. Надеемся, что осень будет более приятной, и впечатление от нее будет совпадать с климатическими итогами», - заключили синоптики.