РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В городской больнице №2 микрорайона Климовск городского округа Подольск начал работать кабинет «Справка в один шаг», обратиться в который жители могут без предварительной записи, сообщается в группе «ГБУЗ МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Климовск! С 1 сентября амбулаторно-поликлиническое звено ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2» начинает работу в режиме с 08:00 до 20:00. Во взрослом поликлиническом отделении запущен в действие один из критериев «Бережливая поликлиника» - «Справка в один шаг», - говорится в сообщении.

Если необходимо что-то спросить, получить справку в бассейн, информацию о прививках, то теперь нет необходимости записываться к врачу. А в кабинет «Справка в один шаг» можно записаться заранее или обратиться без записи.