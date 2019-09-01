РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В Подольске хедлайнером фестиваля «Окрошка» в парке Талалихина станет руководитель методического центра Свирель Эдельвены Смеловой Маргарита Хлад, пройдут музыкальные мастер-классы, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Хедлайнер сегодняшнего фестиваля «Окрошка» - Маргарита Хлад - руководитель АНО ДПО «Методический центр Свирель Эдельвены Смеловой при министерстве просвещения РФ». Маргарита поздравит гостей праздника с началом учебного года, а следом выступит ансамбль «Росинка» при Центре детского творчества, представляющий свирель в Подольске. Также на протяжении фестиваля все желающие смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по игре на свирели», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия все желающие смогут обучиться чтению нот на пяти линейках.

«Игра на свирели дает удивительные результаты в развитии музыкальных способностей учащихся: улучшается чистота интонирования и качество вокального звука, развиваются музыкальная память и вокальное дыхание. Методика игры на свирели рассчитана на обучение детей в условиях класса – оркестра. При этом соединяются индивидуальная формы обучения с коллективной», - поясняется в материале.

Всех желающих ждут в парке Талалихина с 14:00 до 18:00 на поляне напротив детской площадки.