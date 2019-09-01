РИАМО - 1 сен. В рамках комплексного благоустройства столицы с воскресенья поменялось направления движения транспорта в Большом Черкасском переулке, теперь машины там проезжают от улицы Ильинка в сторону Малого Черкасского переулка, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Ранее движение транспорта было организовано в обратную сторону.

«Благодаря изменению схемы, движение на Лубянской площади станет более безопасным, так как у водителей будет меньше перестроений. Также ожидается снижение нагрузки на улице Ильинка», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Большом Черкасском переулке улучшили условия для пешеходов. Стали шире тротуары и появилось несколько дополнительных пешеходных переходов возле домов №№6/7, строение 1, 8/6, строение 1, 2/10.

Водителям рекомендовали быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.