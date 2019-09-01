РИАМО - 1 сен. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который празднуют 1 сентября, в Подмосковье наградили лучших работников «Мособлгаза».

Мероприятие посетили более 1,5 тысяч работников АО «Мособлгаз», члены их семей и те, кто связал судьбу с нефтегазовой отраслью. В церемонии открытия принял участие председатель совета директоров АО «Мособлгаз», первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков. Он поздравил с праздником всех газовиков.

«В нашей северной стране сложно переоценить значение газовой компании. Вы поставляете тепло, а значит, создаете уют в 3 миллионах домов. Спасибо вам за слаженную работу! Да здравствует «Мособлгаз» – лучшая компания Московской области!» — сказал Вьюрков.

К участникам мероприятия обратился и гендиректор Дмитрий Голубков.

«В этот день желаю вам, прежде всего, безаварийной работы, бесперебойного газоснабжения потребителей Московской области!» — сказал Дмитрий Голубков.

Награды губернатора Московской области и министерства энергетики РФ за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса получили 26 специалистов.