РИАМО - 1 сен. В московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» утром в воскресенье отменили и задержали 48 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны 10 рейсов, один отменен. В «Домодедове» задержали 25 рейсов, отменили пять. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, до 10:00 в Подмосковье местами туман с видимостью 100-500 метров.