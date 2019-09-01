РИАМО - 1 сен. Кубок чемпионов Open Water-2019, в рамках которого состязались более 200 пловцов, впервые прошел в акватории Озернинского водохранилища в Рузском городском округе, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Рузском округе прошел полноценный турнир по плаванию на открытой воде, участниками которого стали как взрослые, опытные спортсмены, так и совсем юные любители. Это говорит о востребованности подобных стартов, именно поэтому в следующем сезоне планируется включить их в календарный план и проводить на постоянной основе», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По его словам, Подмосковье располагает обширной сетью водоемов, на которых регулярно проходят соревнования по водным видам спорта как регионального, так и международного уровня.

«Участниками Кубка стали более 200 профессионалов и любителей. Они приняли участие в заплывах на трех дистанциях по выбору: 1000 метров, 1852 метра - одна морская миля, и 5000 метров. Также специально для юных участников была предусмотрена отдельная 200-метровая дистанция», - говорится в сообщении.

Награждение прошло в шести возрастных группах. Также были отмечены лучшие пловцы абсолютном зачете Кубка чемпионов. Это соревнование закрывает московский сезон плавания на открытой воде.