РИАМО - 1 сен. Пожар произошел в моторном отсеке пассажирского автобуса на улице Тверской в столице, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

31 августа в 20:07 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тверская, дом 15.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание моторного отсека автобуса на площади 6 квадратных метров. В салоне автобуса людей не было», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.