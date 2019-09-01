РИАМО - 1 сен. В день 396-летия Котельников в парке «Белая Дача» прошли концерты, ярмарки и бал первоклассников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Для детей была подготовлена специальная программа перед началом учебного года: работали игровые площадки, контактный зоопарк, аттракционы, аквагрим. В «Белой Даче» была развернута праздничная ярмарка и парк добрых искусств, прошли научные и творческие мастер-классы, квесты и дегустация блюд», - говорится в сообщении.

Праздничную программу завершил концерт с выступлением финалиста телешоу «Голос» Павла Иванова, кавер-дуэта Melody Of The Soul, рок-группы «Команда Баг», а также музыкантов, работающих в стилях 80-х, 90-х и 2000-х. Главными звездами стали - поп-группа «Демо» и певец Jony со своими хитами «Френдзона», «Звезда», «Аллея». В 22:00 на озере состоялось грандиозное лазерное шоу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей девяти муниципалитетов Подмосковья с Днем города.

«Сразу девять городов отмечают День города в эти выходные: Дмитров, Клин, Котельники, Ликино-Дулево, Мытищи, Одинцово, Сергиев Посад, Ступино и Чехов. Разные по духу, но все с богатой историей и природой. Желаю местным жителям благополучия и веселого праздника!» — написал губернатор на своей странице в Instagram.