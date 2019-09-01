РИАМО - 1 сен. Свыше 1 тысячи человек приняли участие в семейном карнавальном шествие в подмосковном Одинцове, красочная процессия в честь 62-летия города прошла по центральным улицам и финишировала на главной площади, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Карнавальное шествие в честь Дня города стало доброй традицией в Одинцове. В этом году мы посвятили его Году театра, который сейчас отмечают по всей стране. Участники карнавала шли в составе трех колонн: первая была посвящена «Бременским музыкантам», вторая - классическим произведениям мировой драматургии, а третья - героям известных литературных произведений, фильмов и комиксов», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Жюри определило обладателей лучших костюмов на шествии, победители получили подарки. Также жители могли принять участие в юмористических викторинах и получить в качестве награды маску одного из великих писателей-драматургов.

На исторических площадках можно было ознакомиться с произведениями старинных мастерских, пострелять из лука, принять участие в традиционных русских играх и забавах. На фотовыставке - увидеть работы уличных художников. Кроме того, были организованы соревнования по футбольному бильярду, бамперболу, а также кибертурнир. На центральной площади прошел концерт, который открыл Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей девяти муниципалитетов Подмосковья с Днем города.

«Сразу девять городов отмечают День города в эти выходные: Дмитров, Клин, Котельники, Ликино-Дулево, Мытищи, Одинцово, Сергиев Посад, Ступино и Чехов. Разные по духу, но все с богатой историей и природой. Желаю местным жителям благополучия и веселого праздника!» — написал губернатор на своей странице в Instagram.