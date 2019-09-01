РИАМО - 1 сен. В День 81-летия Ступина был испечен торт весом 81 килограмм, такой подарок изготовлен в городе впервые, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Каждую из семи букв названия города выпекали разные кондитеры - базы отдыха «Заимка», сети магазинов «Mix-точка», ресторана-клуба «Шизгара», кофейни Soul Bakery, Loft bar, кондитерской студии «Я - торт» и Ступинского хлебного завода», - сообщается в аккаунте.

Также в День города прошло праздничное шествие, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. На площади ДК «Металлург» состоялся концерт, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, работали фотозоны. От улицы Чайковского до парка имени Островского была развернута «Аллея искусств». Жители могли принять участие в экспресс-конкурсах, семейных краеведческих играх, посетить эксклюзивные мастер-классы и выставки.

На стадионе «Металлург» в «Городке здоровья» можно было получить консультацию специалистов-медиков, сдать анализы и пройти обследование на диагностическом оборудовании. Для детей была организована игровая программа по оказанию первой неотложной помощи.

В Ступине также состоялось представление «Театр сквозь время», в котором приняли участие более 400 человек - представители учреждений культуры, спорта, молодежи и образования. Мероприятие завершилось дневным салютом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей девяти муниципалитетов Подмосковья с Днем города.

«Сразу девять городов отмечают День города в эти выходные: Дмитров, Клин, Котельники, Ликино-Дулево, Мытищи, Одинцово, Сергиев Посад, Ступино и Чехов. Разные по духу, но все с богатой историей и природой. Желаю местным жителям благополучия и веселого праздника!» — написал губернатор на своей странице в Instagram.