РИАМО - 1 сен. В шести школах Коломенского городского округа появилась новая брендированная посуда, на чашках и тарелках появились изображения символов Коломны и даты основания города, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По поручению главы муниципалитета (Дениса Лебедева - ред.) в школьных столовых обновили дизайн чашек и тарелок. Специальный заказ выполнили на Ликино-Дулевском фарфоровом заводе: изготовлено полторы тысячи комплектов тарелок для первых и вторых блюд и 750 бокалов», - говорится в сообщении.

Участниками пилотного проекта стали шесть школ округа: №№1, 15, 28, 30, а также Пановская и Радужненская. В перспективе брендированные наборы посуды появятся во всех школьных столовых.

Туристический и экскурсионный поток в Коломенский городской округ в 2018 году составил почти 1,3 миллиона человек, это на 30% больше, чем за последние годы. Символ Коломны - музей-заповедник «Коломенский кремль» посетили свыше 180 тысяч человек.