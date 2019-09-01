РИАМО - 1 сен. В столице и Подмосковье первый день осени будет сухим, солнечным и теплым, осадков не ожидается, а температура поднимется до 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первый осенний день в Москве и области продолжит эстафету сухой, теплой и солнечной погоды. Температурной режим будет соответствовать первым дням августа. По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 1 сентября, при переменной облачности без осадков», - говорится в сообщении.

Воздух в послеобеденные часы прогреется до 24-26 градусов в столице и до 21-26 по области. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

По мнению синоптиков, такие благоприятные погодные условия нужно использовать с пользой для организма: больше гулять и дышать свежим воздухом, особенно метеозависимым людям.