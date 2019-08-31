РИАМО - 31 авг. Жители и гости подмосковного Дмитрова отметили 865-летие города, в честь этого праздника были организованы интерактивные и концертные программы, фотозоны со стилизованными арт-объектами и «живыми» скульптурами, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Поздравить Дмитров с юбилеем приехали депутат Госдумы Ирина Роднина, заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков, министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Работали молодежные площадки с воздушными гимнастами, воркаутом, большой дженгой, граффити, спортивными и творческими мастер-классами», - говорится в сообщении.

Так, в парке «Березовая роща» состоялся I открытый окружной фестиваль театров и спектаклей «ПроходНой двор». Свои постановки представили творческие труппы из Москвы, Долгопрудного, Лобни, Пушкина, Сергиева Посада. На главной площади города победитель четвертого сезона телепроекта «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов провел мастер-класс, в котором приняли участие 3 тысячи человек.

Также в рамках празднования Дня города прошел уличный карнавальный спектакль, главным атрибутом которого стала 5-метровая конструкция в виде морского фрегата, усыпанного цветами. На мачтах судна находились акробаты, на палубе - музыканты, на капитанском мостике - диджей.

Хедлайнером концерта на Советской площади стала популярная певица Ханна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей девяти муниципалитетов Подмосковья с Днем города.

«Сразу девять городов отмечают День города в эти выходные: Дмитров, Клин, Котельники, Ликино-Дулево, Мытищи, Одинцово, Сергиев Посад, Ступино и Чехов. Разные по духу, но все с богатой историей и природой. Желаю местным жителям благополучия и веселого праздника!» — написал губернатор на своей странице в Instagram.