РИАМО - 31 авг. Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском в субботу посетили свыше 203 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

За предыдущие четыре дня авиасалон посетили в общей сложности 242 тысячи человек. Таким образом, за пять дней посещаемость МАКС-2019 составила почти 450 тысяч человек. Количество автотранспорта на парковках в пятый день фестиваля превысило 23 тысячи.

«Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России», — говорится в сообщении.

Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений на территории выставки не допущено.

Международный авиационно-космический салон открылся 27 августа и продлится по 1 сентября. Участие в летной программе МАКС-2019 принимает рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представляют сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.