РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 авг. Два человека пострадали в двух ДТП в Королеве, аварии случились на улицах Маяковского и Исаева, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Сергей Адамов.

ДТП произошли в Королеве 30 августа. В одном из них автомобиль Volvo не уступил дорогу скутеру на улице Маяковского в микрорайоне Юбилейный. Водитель скутера находится в коме.

«Также на улице Исаева водитель Hyundai Solaris сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший с переломом правого бедра доставлен в больницу», – сказал Адамов.

По данным фактам проводится проверка, по результатам будут вынесены процессуальные решения.