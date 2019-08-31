РИАМО - 31 авг. В Чехове в последний день празднования Дня города организовали карнавальное шествие, праздничный концерт и фейерверк, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Город на реке Лопасне получил название в честь известного русского писателя Антона Павловича Чехова. На территории городского округа располагается усадьба «Мелихово», где жил и работал писатель, а в самом городе – музей его писем», — говорится в сообщении.

Город отметил 65-летие. С 24 августа на 17 площадках городского округа проходили массовые мероприятия для детей и взрослых.

Для гостей и местных жителей ежедневно проводились пешие экскурсии Музея памяти Лопасненского края. Во всех микрорайонах муниципалитета работали танцевальные площадки, художественные и фотовыставки, состоялись показы спектаклей и кинофильмов. В парке у КТЦ «Дружба» и около скейт-площадки на улице Дружбы, 21 открыли детские игровые комплексы по программе губернатора «Наше Подмосковье».

Официальная торжественная часть Дня города состоялась во Дворце спорта «Олимпийский». Также в городе на четырех оборудованных зонах работали тематические активности. В центральной зоне концертных программ на Советской площади выступила известная балерина Анастасия Волочкова. Зона молодежного стрит-формейшена была организована в скейт-парке, арт-аллея свободных художников - в городском парке культуры и отдыха, «островок» традиционной народной культуры – в сквере имени Чехова.