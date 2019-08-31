РИАМО - 31 авг. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Долгопрудном, вертолет полностью затонул в реке Клязьма, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

«По факту жесткой посадки вертолета в Московской области возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. Данные о пострадавших уточняются.

Вертолет упал в реку в Долгопрудном в субботу вечером. Перед этим он зацепился за ЛЭП.