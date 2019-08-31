РИАМО - 31 авг. В День города в Москве пройдут интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и BrainZona, в них смогут принять участие более 1,5 тысяч человек, для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте праздника, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участие бесплатное. Игры пройдут 7 и 8 сентября.

«Интеллектуальные игры будут проходить на двух площадках пешеходной Тверской целый день, с 10:00 до 22:00. Посостязаться в «Что? Где? Когда?» можно будет на площадке № 2 «Программа возрождения» (Тверская улица, 4, напротив Камергерского переулка)», — говорится в сообщении.

Ведущими выступят звезды игры, обладатели приза «Хрустальная сова», самые известные знатоки клуба и капитаны команд «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин, Борис Левин, Елизавета Овдеенко, Константин Рудер, Ровшан Аскеров, Елена Потанина и другие.

С новинкой в мире интеллектуальных игр, квизом BrainZona можно будет познакомиться на площадке №4 «Новая эра», на подиуме №5 в Охотном ряду.

Овдеенко отметила, что поучаствовать могут и новички, более опытные участники готовы подсказать и помочь.

Около 250 мероприятий пройдет в каждом округе Москвы в честь Дня города. Запланировано более 600 мастер-классов и 48 сеансов интеллектуальных игр, выступления артистов и музыкантов.