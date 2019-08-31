РИАМО - 31 авг. Карантин по бешенству животных, установленный в июле 2019 года, отменили в районе трех деревень Одинцовского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (30 августа 2019 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 июля 2019 года», – говорится в документе.

Карантин действовал в деревне Немчиново, от южной границы деревни Мамоново до южной границы деревни Переделки, далее на восток вдоль границы округа до южной границы деревни Мамоново.

Карантин также отменили в деревне Измайловка.

Бешенство – это смертельно опасное заболевание. Оно может передаваться в том числе при укусе со слюной животного. Единственный способ не заболеть – вовремя сделать прививку, благодаря которой появится иммунитет против бешенства.