РИАМО - 31 авг. Чемпионат Европы по баскетболу среди игроков не старше 16 лет прошел в столице Македонии Скопье, спортсменки из Подмосковья в составе сборной России стали чемпионками, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

Участие в соревнованиях приняли 16 команд. На групповом этапе европейского первенства российские спортсменки обыграли представительниц Венгрии, Италии и Финляндии, что позволило им выйти в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 команда победила сборную Дании, в четвертьфинале – Латвии.

«В полуфинале российские спортсменки оказались сильнее главного фаворита турнира - сборной Испании (64:60). В решающей встрече нашим противником стала команда Литвы. Матч завершилась со счетом 73:66 в пользу баскетболисток из России. Эта победа стала шестой для национальной команды на чемпионатах Европы среди игроков не старше 16 лет», — говорится в сообщении.

В составе сборной России выступали игроки клуба «Спарта энд К» из города Видное Анастасия Одинцова и Сабрина Данвар-Запольская, а также Карина Комарова.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поблагодарил тренеров баскетболисток — Александру Кириякову, Кристину Пиюк, Ольгу Пантелееву и Наталю Головневу.

«Благодаря таким специалистам подмосковные спортсмены с завидной периодичностью получают вызовы в составы национальных команд и завоевывают медали престижных международных соревнований», — сказал министр.