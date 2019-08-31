РИАМО - 31 авг. Площадку фестиваля «PRO лето» на ВДНХ уже посетили почти 90 тысяч человек, вход на концерт свободный, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«События последнего летнего фестиваля «PRO лето» на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек. Сейчас здесь проходит большой концерт. В нем принимают участие группы «Руки Вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, Мот, Клава Кока,Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Шоу продлится до 23:00. Артистов выбирали сами горожане в проекте «Активный гражданин», - говорится в сообщении.

Другая крупная площадка фестиваля — проспект Академика Сахарова. Здесь завершается концерт с участием популярных исполнителей.

Фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса «Цветочный джем».