РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В микрорайоне Стрелковский в деревне Яковлево торжественно открыли детскую площадку и устроили небольшой концерт, сообщается в группе «Территориальный отдел «Стрелковский» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие долгожданной детской площадки праздновали в субботу в деревне Яковлево. Ее обустроила администрация городского округа Подольск в рамках проведения комплексного благоустройства дворов в 2019 году. Жителей и гостей деревни поздравили начальник теротдела «Стрелковский» Елена Долгих, коллектив ДК «Федюково» «Серебряное колечко», деревенский коллектив «Дружки-подружки», - говорится в сообщении.

Ранее в микрорайоне Стрелковский начались работы по комплексному благоустройству в поселке Быково на двух дворовых территориях.