РИАМО - 31 авг. Спасатели приняли участие в ликвидации последствий падения вертолета в городском округе Долгопрудный, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В субботу в 19:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падение вертолета по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, улица Набережная, около дома 24 в Клязьминское водохранилище.

«В результате зацепления за ЛЭП произошло падение частного вертолета в Клязьминское водохранилище», - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий падения участвуют 14 единиц техник, 39 человек.