РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Молодые мамы и новорожденные в Подольске с воскресенья начнут получать подарочные наборы «Я родился в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева разработан набор для новорожденных и молодых мам «Я родился в Подмосковье». С 1 сентября 2019 года его получат малыши, появившиеся на свет в Московской области, в том числе в городском округе Подольск. Подарок вручат гражданам России, зарегистрировавшим новорожденного в ЗАГСах Московской области, роддомах и перинатальных центрах региона.

По словам главврача ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» Александра Скобенникова, в подарок входят более 50 наименований - предметы гигиены и ухода, детская одежда, постельный комплект, игрушки и другие товары. То есть полный арсенал средств, которые понадобятся молодым родителям в первый год жизни малыша.

Подарок «Я родился в Подмосковье» будет вручаться при выписке тем малышам, которые родились 1 сентября и в последующие дни после этой даты.