РИАМО - 31 авг. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом здании на улице Стандартная в Москве, площадь составила 200 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В субботу в 17:12 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Стандартная улица, дом 4, строение 1.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание мусора и обрешетника кровли неэксплуатируемого здания на общей площади 200 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации горения. Принятыми мерами в 18:16 пожар локализован, в 18:27 ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.