РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Образовательно-развлекательный фестиваль «День знаний» проведут в воскресенье на территории арт-площадки «Квадрат» Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.

В воскресенье на территории фабрики в арт-квартале «Квадрат» с 11:00 до 21:00 пройдет образовательно-развлекательный фестиваль «День знаний», где можно будет узнать много нового, не ходя в школу. Дети, подростки и их родители смогут бесплатно посетить разнообразные уроки, совсем не похожие на школьные занятия за партой: уроки танца, спорта, красоты, рисования, а также побывать на музыкальной перемене.

В 11:00 начнется силовой мастер-класс, где можно будет научиться правильно выполнять силовые тренировки, а в 12:00 и 13:00 любителей латиноамериканских ритмов научат красиво танцевать зумбу и бачату.

На мастер-классе по плетению кос всем желающим раскроют маленькие секреты профессионального плетения волос, продемонстрировав необычные техники, а на уроке рисования «Герои любимых мультфильмов на конвертах» дети смогут проиллюстрировать почтовые конверты в современных техниках.

Вечером, после уроков, на сцене двора «Квадрат» состоится музыкальный концерт. Всех посетителей фестиваля ждут по адресу: Балашиха, улица Советская, дом №36.

Новое общественное пространство «Квадрат» для проведения культурного досуга открылось на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 26 июля текущего года. Для посетителей устраивают концерты, спектакли, фестивали, пикники и другие мероприятия.