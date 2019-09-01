РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье пройдет фотоквест, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке имени Виктора Талалихина 1 сентября в рамках семейного фестиваля хобби и дополнительного образования «Окрошка» пройдет фотоквест «Поймай настроение». Для участия необходим лишь мобильный телефон. Начало в 15:00, приглашают всех желающих к участию как командами, так и индивидуально», - говорится в сообщении.

Участникам за определенное количество времени нужно будет выполнить задания, выложить их в соцсети Instagram и пометить хештегом. После чего ждать решения жюри и вручения призов. Желающим принять участие в фотоквесте необходимо написать на почту: Saana87@mail.ru или обратиться через мессенджер WhatsApp по телефону: 8(926)246-18-33 для регистрации.