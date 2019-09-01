РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 1 сен. В подмосковном Дзержинском в воскресенье пройдет спортивный праздник, посвященный Дню знаний, сообщается в Instagram-аккаунте отдела физической культуры и спорта администрации муниципалитета.

«Первого сентября на стадионе «Орбита» в Дзержинском пройдет спортивный праздник, посвященный Дню знаний. Торжественное открытие пройдет в 12:00», – говорится в сообщении.

Мужская команда по баскетболу в 12:30 проведет мастер-класс для жителей на уличной площадке «Орбиты». Также в 12:30 стартуют товарищеские футбольные матчи.

В 13:30 начнется баскетбольной матч.