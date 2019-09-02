РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 сен. В понедельник в подмосковных Люберцах сотрудники ГИБДД начали патрулировать пешеходные переходы в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, говорится в сообщении службы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В период со 2 по 8 сентября 2019 года в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведут целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход», цель которого – профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе данного мероприятия маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к наиболее загруженным детьми-пешеходами участкам дорог», – говорится в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД будут пресекаться нарушения ПДД как детьми, нарушающими правила безопасного перехода проезжей части, так и водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам на пешеходном переходе и нарушающими правила перевозки детей в автомобиле.

«Родители должны обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах. Научить правильно переходить проезжую часть. Родителям не стоит оставляйть без присмотра маленьких детей, в том числе во дворах. Им стоит позаботиться о том, чтобы одежда ребенка была яркой и имела светоотражающие элементы. При перевозке детей в транспортном средстве всегда использовать ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Помните, что перевозка детей в кресле – одна из главных гарантий безопасности», – заключается в сообщении.