РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в понедельник отключат электричество в четырех многоквартирных домах из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 2 сентября, не будет подаваться электроэнергия с 9:00 до 16:00 в многоквартирные дома по адресам: улица Советская, дома №№1, 3, 5, и улица Победы, дом №10/1. Отключение связано с выполнением плановых работ на ТП-600», – говорится в сообщении.

Подольские электросети приносят извинения за доставленные неудобства.