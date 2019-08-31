РИАМО - 31 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей девяти муниципалитетов Подмосковья с Днем города, на этих выходных праздник отмечают в Дмитрове, Клину, Котельниках, Ликино-Дулеве, Мытищах, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ступине и Чехове.

«Сразу девять городов отмечают День города в эти выходные: Дмитров, Клин, Котельники, Ликино-Дулево, Мытищи, Одинцово, Сергиев Посад, Ступино и Чехов. Разные по духу, но все с богатой историей и природой. Желаю местным жителям благополучия и веселого праздника!» — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Губернатор также поделился видео с красивыми видами каждого из девяти городов.

Во всех городах для жителей подготовили масштабную программу мероприятий, включающую выставки, фотозоны, ярмарки и мастер-классы.