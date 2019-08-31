РИАМО - 31 авг. В Нескучном саду состоялся финал конкурса «Леди Москва — 2019», за победу боролись 20 москвичек старшего поколения в возрасте от 55 до 73 лет из Центрального округа столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Конкурс проходил в три этапа, в каждом из которых участники дефилировали в модных нарядах, которые они придумали сами.

«Первый выход был посвящен повседневному стилю. Зрители увидели костюмы, в которых можно сходить на выставку, в парк и встретиться с друзьями. Жюри оценивало комфорт и удобство одежды, но при этом она должна была быть модной и красивой. Второе дефиле — вечерний образ, наряд для особого случая, стильный и элегантный. В третий раз конкурсантки вышли на подиум в спортивных костюмах для занятий в зале и пробежек в парке», - говорится в сообщении.

Абсолютной победительницей стала 60-летняя Любовь Николаева из Пресненского района.

На конкурсе вручали призы еще в семи номинациях. Леди Улыбкой стала жительница Тверского района Елена Ковалева, леди Очарованием — Лариса Карлова. В категории «Леди Женственность» первое место заняла Наталья Корабельникова из Замоскворечья. Леди Грацией признана Галина Маршалова из Пресненского района. Уверенной леди признали жительницу Замоскворечья Марину Михайлову. Звание «Леди Вдохновение» получила Вера Феоктистова из Мещанского района, а «Леди Любовь» — Валентина Ашурова, жительница Якиманки.

Одним из главных событий конкурса стало гранд-дефиле. 98 учениц школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие» продемонстрировали зрителям коллекцию от ведущих столичных модельеров.

Конкурс «Леди Москва» проводится уже во второй раз. В прошлом году он проходил в парке «Зарядье». Тогда победительницей стала 55-летняя Светлана Беляева.