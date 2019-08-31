РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В ходе проверки Подольской городской прокуратуры выяснилось, что АО «Подольск-Цемент» и ООО «ЭкоТехТранс» используют участок в микрорайоне Цемянка не по целевому назначению и не соблюдают экологические требования при обращении с отходами производства, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура по обращению генерального директора ООО «Быт-Сервис» провела проверку по вопросу нарушения законодательства об охране окружающей среды АО «Подольск-Цемент» на улице Плещеевская, дом №15. Общество производит сухие бетонные смеси и товарный бетон. АО «Подольск-Цемент» владеет земельным участком площадью более 222 тысяч квадратных метров, который передало ООО «ЭкоТехТранс» для производственно-хозяйственной деятельности и складирования строительных отходов.

«По результатам проверки 5 июля городская прокуратура генеральному директору АО «Подольск-Цемент» и ООО «ЭкоТехТранс» вынесла представление об устранении нарушений законодательства. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела за использование земельного участка не по целевому назначению, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, складирование и хранение строительных материалов вне отведенных для этих целей в установленном порядке мест и нарушения правил проведения земляных и иных видов работ», - сказала Давлетшина.

По ее словам, также Подольский теротдел Роспотребнадзора по Московской области выдал обществу предписание об устранении нарушений законодательства. В отношении общества возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

У АО «Подольск-Цемент» отсутствует экспертное заключение по проекту установления расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), санитарно-эпидемиологическое заключение по утверждению проекта установления расчетной СЗЗ и санитарно- эпидемиологическое заключение по установлению размеров CЗЗ.

Справа от въезда на территории АО «Подольск-Цемент» оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов с установленными на ней двумя контейнерами. В юго-западной части ведется отсыпка грунта вперемешку с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, строительным боем, складированы металлические отходы, деревянные доски, картонные отходы. Работает экскаватор, при этом идет характерный запах мусорной свалки.