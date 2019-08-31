РИАМО - 31 авг. В столичных «Лужниках» завершился фестиваль скандинавской ходьбы «Московского долголетия», в нем приняли участие 3,5 тысячи горожан старшего возраста, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Центральным событием фестиваля стали соревнования по скандинавской ходьбе. Участники проекта прошли дистанцию в 2,5 километра, установив рекорд «Самый массовый старт соревнований по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста», - отмечается в материале.

Самых быстрых спортсменов определили в индивидуальном и командном зачетах. Победителям состязаний вручили в подарок корзины с полезными продуктами.

«Почти половина участников «Московского долголетия» выбирает спортивные направления проекта, из них скандинавской ходьбой занимается более 11 тысяч человек. Летом каждый третий участник занимается этим видом спорта. И это неудивительно: скандинавская ходьба улучшает работу сердца, легких и мозга, тренирует 90% мышц тела, омолаживает организм, а также позволяет проводить больше времени на свежем воздухе и, что немаловажно для старшего поколения, находить новых друзей», — подчеркнул заместитель руководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Победителем среди мужчин в индивидуальном зачете во второй раз подряд стал 63-летний Василий Решетников из Северного административного округа, который прошел дистанцию за 16 минут 41 секунду. Самой быстрой среди женщин стала 70-летняя Вера Королева из Восточного административного округа. Ее результат — 17 минут 26 секунд. В командном зачете первой стала сборная Юго-Западного административного округа. Самой старшей участницей соревнований стала 88-летняя Мария Дворянчикова, жительница района Хамовники.

Участники и болельщики играли в настольные игры, занимались зумбой и гимнастикой цигун, а также слушали лекции о здоровом образе жизни. Горожане сделали яркие фото и посоревновались в конкурсах.

На фестивале также состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие Валерия, Наташа Королева, Игорь Саруханов, Алена Свиридова, Родион Газманов, коллективы «Кватро» и «Моральный кодекс», а также кавер-группа Bridge Brothers Band.

В этом году фестиваль скандинавской ходьбы «Московского долголетия» прошел во второй раз. В прошлом году 2230 спортсменов старшего возраста установили рекорд по самому массовому старту. Победителями стали 83-летняя Вера Павлова из Западного административного округа и 63-летний Василий Решетников из Северного административного округа. Они преодолели дистанцию менее чем за 20 минут. В командном зачете первое место заняла команда Северного округа.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года. Он позволяет москвичам старшего поколения укрепить здоровье, получить новые знания и реализовать творческий потенциал. Его участники посещают спортивные секции, творческие лаборатории, языковые классы и компьютерные курсы. Все занятия проводятся бесплатно.

Присоединиться к проекту может любой житель столицы пенсионного возраста. Выбрать хобби и заполнить заявление можно в одном из территориальных центров социального обслуживания населения, центрах госуслуг «Мои документы», поликлиниках, школах и других учреждениях, где проходят занятия. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.