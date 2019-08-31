РИАМО – 31 авг. В ночь на субботу скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ TOUR Дмитрий Шершнев, сообщается на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

«Его уход - огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом», - говорится в сообщении.

Он всегда заряжал коллег своей энергией теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе. Более 25 лет жизни он отдал туристической отрасли. У Шершнева осталась жена и двое детей.

Коллектив туроператора TEZ TOUR выражает глубокие соболезнования родным и близким Шершнева. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.