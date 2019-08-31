РИАМО - 31 авг. За месяц микрорайон Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе превратился в музей под открытым небом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Настоящим музеем под открытым небом стал за месяц микрорайон Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе. При поддержке губернатора Андрея Воробьева здесь реализуется масштабный проект уличного искусства «Культурный код» в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis», - говорится в сообщении.

Проект «Фестиваль «Культурный код» в рамках Международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis получил президентский грант в размере 9,4 миллиона рублей.

Фестиваль является социально значимым проектом, направленным на создание культурной достопримечательности.