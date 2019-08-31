РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 авг. Активисты регионального отделения ОНФ в Московской области провели мониторинг детских площадок в городском округе Котельники, в рамках которого выявили нарушения на детских площадках в микрорайоне Белая Дача, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

«Детские площадки с отсутствием тартанового покрытия, ненадлежащим техническим состоянием игровых комплексов и нарушением норм безопасности находятся в микрорайоне Белая дача вблизи домов №№38, 56, 58 и 62», - говорится в сообщении.

Мониторинг прошел в рамках деятельности региональной тематической площадки ОНФ по национальному проекту «Жилье и городская среда».



«По результатам мониторинга исполком ОНФ в Московской области направит обращения в органы Госадмтехнадзора Московской области. В свою очередь наши активисты будут держать ситуацию на контроле», - сказал член регионального штаба ОНФ в Подмосковье, координатор тематической площадки ОНФ по нацпроекту «Жилье и городская среда» Артур Шлыков.