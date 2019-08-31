РИАМО – 31 авг. Продавщица мороженого, работавшая на МАКС-2019, рассказала о том, как президент России Владимир Путин два раза купил у нее мороженое, сообщает НТВ.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что мороженое президенту России уже дважды продавала одна и та же девушка. Как выяснил телеканал, ее зовут Екатерина Сафронова.

«Сафронова пояснила, как получилось, что уже второй МАКС подряд именно она продает мороженое Путину. По словам продавщицы, ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания. «Вот так совпало», — сказала она. Девушка также рассказала о «волнении и стеснении» во время встречи с президентом», — говорится в сообщении.

Она также пояснила, что является менеджером по организации торговли на МАКСе. Девушка добавила, что российский президент сам выбирал лакомство, долго не мог решить, какое выбрать. В итоге он остановился на сливочном и шоколадном мороженом в стаканчиках.