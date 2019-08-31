РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В подмосковном Подольске управляющая компания ООО «Диском Сервис» и специализированная организация ООО «Лик» оказывали некачественные услуги по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования, в отношении них возбудили уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Андрей Орешкин.

Городская прокуратура и сотрудники Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области провели проверку по обращению жителей микрорайона Красная горка городского округа Подольск о нарушениях жилищного законодательства при оказании услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в жилых помещениях многоквартирных домов.

«По результатам проверки в действиях должностных лиц ООО «Диском Сервис» и ООО «ЛиК» выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области в отношении должностных лиц обществ возбудил уголовное дело, которое в настоящее время расследуется», - сказал Орешкин.

По его словам, установлено, что должностные лица управляющей компании ООО «Диском Сервис» на протяжении периода с 2017 по 2019 годы, будучи осведомленными об отсутствии дымовых и вентиляционных каналов в жилых помещениях многоквартирных домов либо об отсутствие в них тяги, а также об иных нарушениях, при наличии которых запрещено использовать внутриквартирное газовое оборудование, не приняли меры по устранению нарушений и обеспечению безопасного проживания граждан, а также надлежащего управления многоквартирными домами.

Кроме того, должностные лица специализированной организации ООО «ЛиК», выполняющей работы и оказывающей услуги в области обеспечения безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования, меры к надлежащему оказанию услуг и выполнению работ не принимали, чем ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Диском Сервис».