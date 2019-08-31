РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 авг. Зампред правительства Московской области Мария Нагорная вручила жителям Котельников, внесшим большой вклад в развитие города, благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в парке «Белая дача» прошел День города Котельники, на котором Нагорная наградила благодарностями жителей за активную позицию и помощь городу.

«Дорогие жители, с праздником вас! Котельники - это город с большим потенциалом. Все, чего вы добились сегодня, - это результат труда многих поколений жителей города», - сказала Нагорная.

Также она зачитала жителям поздравление от губернатора Московской области.