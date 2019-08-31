РИАМО - 31 авг. Организаторы форума «Город образования» совместно с департаментом образования и науки Москвы в музее Кино на ВДНХ наградили журналистов за информационную поддержку форума, среди награжденных журналистов корреспондент РИАМО Илья Евсюков.



«Вы работаете на улучшение системы образования. Ваш вклад очень большой, мы изучаем то, что вы пишите, мы понимаем, что нам развивать в нашей работе», - сказал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.



Форум «Город образования» проходит на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. На нем выступают около тысячи экспертов из 50 стран. Участников знакомят с современными техническими возможностями, которые создали в московских школах. Гости также смогут испытать новейшее оборудование и узнать о трендах образовательного процесса.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы.