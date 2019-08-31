РИАМО - 31 авг. Пассажирку, которая пострадала при жесткой посадке легкомоторного самолета «Сигма» в городском округе Клин, прооперировали, состояние девочки по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Девочка была прооперирована и переведена в реанимацию. Ей оказывается вся необходимая помощь. Вертолет центра медицины катастроф дежурит на случай, если понадобится транспортировка ребенка», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе операции остановили внутреннее кровотечение, однако девочка по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в районе деревни Минино городского округа Клин днем в субботу. Возгорания воздушного судна не произошло. Пилот погиб, 12-летняя пассажирка пострадала.